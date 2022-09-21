Кутепов рассказал, как Ваноли повлиял на его карьеру

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов поделился мнением о бывшем главном тренере «Спартака» Паоло Ваноли, с которым ранее работал в московском клубе.

29-летний футболист поблагодарил итальянского специалиста за доверие.

«На зимних сборах Ваноли наигрывал меня в основе. Я надеялся, что ситуация для меня изменится в лучшую сторону, начну играть. Но судьба распорядилась иначе. До него я во второй лиге играл», — приводит слова Кутепова «Чемпионат».

Напомним, Кутепов перешёл в «Торпедо» минувшим летом. В текущем сезоне защитник провёл в составе «автозаводцев» пять матчей, не отметившись в них результативными действиями.