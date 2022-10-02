Геркус: «Очевидно, мы прибавляем»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги воронежский «Факел» не сумел переиграть собрата по подвалу турнирной таблицы - московское «Торпедо». Команды забили друг другу по два мяча, но так и не выявили победителя.

Итоги матча прокомментировал президент «автозаводцев» Илья Геркус, высказавший мнение о том, что его команда очевидно прогрессирует.

- Очевидно, что мы прибавляем в общей собранности, моментами играем всё лучше и лучше. Наверное, все-таки мы недовольны ничьей, потому что рассчитывали на победу сегодня, хотели выиграть. В целом, отрезками у нас все неплохо, а потом раз - и снова грустно, - цитирует Геркуса новостное агентство ТАСС.