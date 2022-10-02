Отыгрывались и те, и те: Аутсайдеры «Факел» и «Торпедо» устроили боевую ничью в Воронеже с удалением

В матче аутсайдеров Российской премьер-лиги «Факел» принимал в Воронеже московское «Торпедо».

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Калинин едва не открывает счет в матче (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 0:1. Гол Игоря Лебеденко (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:1. Гол Хызыра Аппаева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:1. Гол Сергея Божина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:2. Гол Игоря Смольникова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Перекладина после удара Максимова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Удаление Шапича (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Кожемякину разбили лицо (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Уже ни про какую команду из чемпионата России нельзя говорить, что она не выиграла в новом сезоне РПЛ ни разу. «Урал» в субботу одержал уже вторую свою победу в Премьер-лиге, а «Факел» и «Торпедо» подходили к очному матчу, имея в своих карманах по одной победе. Воронежский клуб с восемью очками занимал четырнадцатое место, а московская команда с четырьмя баллами замыкала таблицу на последней строчке.

Зачастую говорят, что такие матчи происходят за шесть очков, учитывая близость расположения команд в турнирной таблице. Но на самом деле любой подобный матч, конечно, за обычные три очка. Другое дело, что победа в игре с прямым конкурентом благотворно действует на выигравший клуб в плане работы на статистику личных встреч.

«Факел» в начале матча взял игру под свой контроль, поддавливая гостей. На 20-й минуте Калинин отобрал мяч у соперника на линии штрафной, продвинулся вперёд, но не смог переиграть Бабурина. Чуть позже Акбашеву не удалось нормально замкнуть прострел с правого фланга, после чего неожиданно забили торпедовцы. Передача с рикошетом от левого фланга привела мяч к Лебеденко, который из-под Божина отправил его с отскоком от газона в правый угол (0:1). Таким образом 39-летний Лебеденко забил свой первый гол в нынешнем чемпионате.

Воронежцам вообще нравиться играть в атаку, они не стали отказывать себе в таком желании и в конце тайма сняли сливки в этом смысле. На 41-й минуте Шляков выполнил навес с правого фланга, и Аппаев замкнул его головой в сетку между Кожемякиным и Шапичем (1:1). Через три минуты «чёрно-белые» снова пропустили гол со второго этажа. Акбашев сделал подачу слева с углового, и Аппаев на дальней штанге отличился из-под Кутепова (2:1). Ещё до перерыва гости ответили перспективным, но безадресным прострелом во вратарской, а падение Караева не привело к назначению пенальти.

На второй тайм «автозаводцы» вышли с агрессивными атакующими намерениями. Им не хватало выверенности в нападении, но свой более-менее корявый гол они в середине тайма забили. Дальний удар Чурича заблокировался, мяч спикировал в штрафную к Эркинову, тот отпасовал его поперечно, и Смольников покатил сферу в сетку правее голкипера (2:2). Воронежцы попытались вернуть себе победный счёт, однако мяч немножко разминулся с головой набежавшего на левый край вратарской Аппаева после навеса справа Акбашева.

На восьмидесятых минутах хозяева были ближе к тому, чтобы вырвать викторию в этом боевом матче. Тогда был удалён Шапич за вторую жёлтую карточку, полученную за фол на фланге против Аппаева. Удар Максимова с острого угла пришёлся в перекладину, куда его перевёл Бабурин. У Кожемякина оказалось разбито лицо после столкновения, и его заменили. Итогом всего стала боевая ничья, которая принесла «Торпедо» в таблицу пятое очко, а «Факелу» – девятое.

Кирилл Иванцов