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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Отыгрывались и те, и те: Аутсайдеры «Факел» и «Торпедо» устроили боевую ничью в Воронеже с удалением

02 Октября 2022 • 15:58 Комментировать
Факел
2:2
Торпедо Москва
окончен

В матче аутсайдеров Российской премьер-лиги «Факел» принимал в Воронеже московское «Торпедо».

Протокол игры  
Факел2:2Торпедо Москва
  28'Лебеденко Игорь (0:1)
(1:1) Аппаев Хызыр41'  
(2:1) Божин Сергей44'  
  64'Смольников Игорь (2:2)
Свинов ИльяМорозов ЕвгенийБожин СергейСуслов КириллШляков Евгений 67' (Магаль Руслан ( 67') Калинин ИгорьМендель Андрей 83' (Дмитриев Олег ( 83') Квеквескири ИраклийАкбашев РоманГонгадзе Георгий 67' (Максимов Максим ( 67') Аппаев Хызыр
Запасные: Дашаев АсланЧеров ВасилийШаваев АлиханСмирнов МихаилГородовой АлексейЕршов НикитаМастерной ВладиславЧерняков Даниил
Бабурин ЕгорШапич Стефан  16'  83'Кожемякин Олег 90' (Прошкин Егор ( 90') Кутепов ИльяСмольников ИгорьРоганович Боян  55'Савич Игор  60'Енин Иван 46' (Чурич Марио ( 46') Караев Давид 73' (Султонов Мухаммад ( 73') Эркинов Хожимат  75' 85' (Ле Таллек Дамьен ( 85') Лебеденко Игорь 72' (Турищев Максим ( 72')
Запасные: Рязанцев АлександрКоста МаркРейхмен БогданДовбня АлександрЛаптев ДенисНетфуллин Равиль
02 октября. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).

Видео

Калинин едва не открывает счет в матче (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Калинин едва не открывает счет в матче (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Игоря Лебеденко (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Игоря Лебеденко (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол Хызыра Аппаева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол Хызыра Аппаева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:1. Гол Сергея Божина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:1. Гол Сергея Божина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:2. Гол Игоря Смольникова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:2. Гол Игоря Смольникова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Перекладина после удара Максимова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Перекладина после удара Максимова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Удаление Шапича (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Удаление Шапича (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Кожемякину разбили лицо (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Кожемякину разбили лицо (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

Уже ни про какую команду из чемпионата России нельзя говорить, что она не выиграла в новом сезоне РПЛ ни разу. «Урал» в субботу одержал уже вторую свою победу в Премьер-лиге, а «Факел» и «Торпедо» подходили к очному матчу, имея в своих карманах по одной победе. Воронежский клуб с восемью очками занимал четырнадцатое место, а московская команда с четырьмя баллами замыкала таблицу на последней строчке.

Зачастую говорят, что такие матчи происходят за шесть очков, учитывая близость расположения команд в турнирной таблице. Но на самом деле любой подобный матч, конечно, за обычные три очка. Другое дело, что победа в игре с прямым конкурентом благотворно действует на выигравший клуб в плане работы на статистику личных встреч.

«Факел» в начале матча взял игру под свой контроль, поддавливая гостей. На 20-й минуте Калинин отобрал мяч у соперника на линии штрафной, продвинулся вперёд, но не смог переиграть Бабурина. Чуть позже Акбашеву не удалось нормально замкнуть прострел с правого фланга, после чего неожиданно забили торпедовцы. Передача с рикошетом от левого фланга привела мяч к Лебеденко, который из-под Божина отправил его с отскоком от газона в правый угол (0:1). Таким образом 39-летний Лебеденко забил свой первый гол в нынешнем чемпионате.

Воронежцам вообще нравиться играть в атаку, они не стали отказывать себе в таком желании и в конце тайма сняли сливки в этом смысле. На 41-й минуте Шляков выполнил навес с правого фланга, и Аппаев замкнул его головой в сетку между Кожемякиным и Шапичем (1:1). Через три минуты «чёрно-белые» снова пропустили гол со второго этажа. Акбашев сделал подачу слева с углового, и Аппаев на дальней штанге отличился из-под Кутепова (2:1). Ещё до перерыва гости ответили перспективным, но безадресным прострелом во вратарской, а падение Караева не привело к назначению пенальти.

На второй тайм «автозаводцы» вышли с агрессивными атакующими намерениями. Им не хватало выверенности в нападении, но свой более-менее корявый гол они в середине тайма забили. Дальний удар Чурича заблокировался, мяч спикировал в штрафную к Эркинову, тот отпасовал его поперечно, и Смольников покатил сферу в сетку правее голкипера (2:2). Воронежцы попытались вернуть себе победный счёт, однако мяч немножко разминулся с головой набежавшего на левый край вратарской Аппаева после навеса справа Акбашева.

На восьмидесятых минутах хозяева были ближе к тому, чтобы вырвать викторию в этом боевом матче. Тогда был удалён Шапич за вторую жёлтую карточку, полученную за фол на фланге против Аппаева. Удар Максимова с острого угла пришёлся в перекладину, куда его перевёл Бабурин. У Кожемякина оказалось разбито лицо после столкновения, и его заменили. Итогом всего стала боевая ничья, которая принесла «Торпедо» в таблицу пятое очко, а «Факелу» – девятое.

Кирилл Иванцов

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Торпедо Москва Факел Чемпионат России РПЛ
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окончен Факел 2:2 Торпедо Москва
02.10  16:30 Зенит ... Ростов 1.45 4.80 7.00
02.10  19:00 Ахмат ... Динамо Москва 2.60 3.70 2.60
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