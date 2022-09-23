Шапич: В «Торпедо» никаких конфликтов нет

Защитник «Торпедо» Стефан Шапич ответил на вопрос о возможных конфликтах в команде.

«Никаких конфликтов из-за того, что я - серб, Савич - босниец, а Роганович - черногорец нет. Мы хорошие друзья и товарищи по команде», — приводит слова Шапича Sport 24.

В текущем сезоне 25-летний Шапич принял участие в трех матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

«Торпедо» занимает последнее (16) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав лишь четыре очка после десяти туров.

В следующем туре «автозаводцы» в гостях встретятся с «Факелом», матч пройдет 2 октября в 14:00 по мск.