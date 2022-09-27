Геркус рассказал о проблемах «Торпедо» на старте сезона

Президент московского «Торпедо» Илья Геркус высказался об игре команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«У нас не было игры. Не было идеи на поле. Но от игры к игре мы видели улучшения. Результат крайне важен в нашей ситуации. Будет качественная игра - придет результат», - поведал функционер в эфире программы «Футбол России».

По итогам десяти туров Российской премьер-лиги «автозаводцы» набрали всего четыре балла и занимают последнее место в турнирной таблице. Следующий поединок «Торпедо» проведет на выезде против воронежского «Факела» 2 октября.