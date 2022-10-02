Савичев: «Если всё нормально будет, мы должны уехать с очками»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- Сегодняшняя игра «за шесть очков», учитывая все нюансы турнирной таблицы. Есть ли дополнительное давление внутри команды в связи с тем, что происходит сейчас с «Торпедо»?

- Да нет, взрослые люди, всё прекрасно понимают, что нужно исправлять ситуацию, в которую попали. План на игру есть. Если всё нормально будет, мы должны уехать с очками.

- Артём Самсонов сегодня дисквалифицирован, но он вместе с командой. Чья это была инициатива?

- Я думаю, это, наверное, его личная инициатива. Но это еще раз говорит, что мы едины, кто на поле и кто вне. Все переживают за результаты и футболистов.

- Ваша команда забила в чемпионате всего пять мячей и на выезде всего однажды отличилась. За счет чего сегодня «Торпедо» будет пытаться эту статистику исправить?

- Наверное, сегодня я вижу, что будет такая борьба по всему полю, будет большое количество единоборств. Хотелось бы увидеть качественную игру, но мы прекрасно понимаем, что стоять на поле никто не позволит. Ребята посмотрели поле, соперника мы знаем. К игре готовы.