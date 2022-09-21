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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кутепов: «Я не разговаривал ни с Федуном, ни с Каттани»

 
21 Сентября 2022 • 11:52 Комментировать
Факел
...
Торпедо Москва
02.10 14:00

Бывший защитник «Спартака», а ныне игрок «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, удалось ли ему попрощаться с экс-президентом «красно-белых» Леонидом Федуном.

«Я не разговаривал ни с Федуном, ни с Каттани. Мы общались с ребятами, персоналом, докторами, но прощаний с руководством у меня не было», — цитирует Кутепова «Чемпионат».

Напомним, Кутепов выступал за «Спартак» в период с 2012 по 2022 год. Федун же руководил московским клубом с 2004 года и покинул свой пост 22 августа после того, как продал свою долю акций «Спартака» компании «Лукойл». В период его правления «красно-белые» выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ москвичи занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Леонид Федун Илья Кутепов
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