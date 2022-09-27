Семак рассказал о состоянии Одоевского

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился информацией о состоянии здоровья голкипера Даниила Одоевского.

«К сожалению, Даниил не восстановился. Он еще чувствует определенные проблемы, поэтому проходит дообследование», — приводит слова Семака официальный сайт «сине-бело-голубых».

Тренер заявил, что после этого станет известно, насколько серьезная травма и через какое время он вернется на поле.

В текущем сезоне 19-летний Одоевский провел пять матчей во всех турнирах, в которых пропустил всего один мяч и четыре раза сохранил свои ворота «сухими».

«Зенит» лидирует в РПЛ после десяти туров.