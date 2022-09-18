Гаджиев положительно отреагировал на возможное получение паспорта РФ Клаудиньо и Малкомом

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном получении российского гражданства Клаудиньо и Малкомом Филипе.

«Положительно оценю возможность Малкома и Клаудиньо принять российское гражданство», — приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

Функционер заявил, что в общении бразильцы простые, можно посмотреть на пример Марио Фернандеса, который долгое время провел в России и получил гражданство, но из-за нынешней ситуации с отстранением есть сомнения в том, что эта новость является правдивой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразильские полузащитники «Зенита» могут получить российский паспорт. При этом оба игрока являются олимпийскими чемпионами в составе Бразилии.