Новосельцев рассказал, почему решил приостановить карьеру

Бывший защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о своём решении приостановить профессиональную карьеру, а также поделился информацией о том, в какие клубы он мог перейти минувшим летом.

31-летний футболист признался, что пока не объявлял о завершении игровой карьеры и готов рассмотреть интересные предложения, если ему такие поступят.

«Были предложения не только из России. Мной интересовался «ЧФР Клуж», команда из Сегунды Б и клубы из других любопытных стран, но не получилось. Скажем так, из-за технических моментов. Предложения, которые были в России, мне тоже не понравились», — приводит слова Новосельцева «РБ Спорт».

В прошлом сезоне защитник выступал за тульский «Арсенал», в составе которого провёл 16 матчей, отметившись в них одним забитым голом. Сейчас футболист играет в Медиалиге.