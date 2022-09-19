Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новосельцев рассказал, почему решил приостановить карьеру

 
19 Сентября 2022 • 15:25 Комментировать
Зенит
...
Ростов
1 1.40 X 4.90 2 7.40
02.10 16:30

Бывший защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о своём решении приостановить профессиональную карьеру, а также поделился информацией о том, в какие клубы он мог перейти минувшим летом.

31-летний футболист признался, что пока не объявлял о завершении игровой карьеры и готов рассмотреть интересные предложения, если ему такие поступят.

«Были предложения не только из России. Мной интересовался «ЧФР Клуж», команда из Сегунды Б и клубы из других любопытных стран, но не получилось. Скажем так, из-за технических моментов. Предложения, которые были в России, мне тоже не понравились», — приводит слова Новосельцева «РБ Спорт».

В прошлом сезоне защитник выступал за тульский «Арсенал», в составе которого провёл 16 матчей, отметившись в них одним забитым голом. Сейчас футболист играет в Медиалиге.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Новосельцев Арсенал Тула
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Сентября
16:36 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили считает, что Сазонов выбрал сборную Грузии, потому что хочет играть в Европе
16:26 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Не должно быть того, что сейчас происходит в «Локомотиве»
16:23 · Россия. Премьер-лига
Уткин выделил афишу матча Медиалиги «Наши парни» - «Козлы»
16:20 · Россия. Премьер-лига
Тарханов считает, что суета помешала «Спартаку» обыграть «Локомотив» с более крупным счётом эксклюзив
16:17 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз не верит, что Сперцян сможет превзойти Мхитаряна
16:15 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Спартак» по делу победил «Локомотив»
16:05 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева рассказал, когда футболист вернётся на поле
15:44 · Россия. Премьер-лига
Галактионов рассказал о ситуации с Сазоновым
15:44 · Россия. Премьер-лига
​Соболев высказался о том, что его считают нетехничным игроком
15:42 · Россия. Премьер-лига
Камоцци верит в то, что Каррера возглавит «Ювентус»
15:27 · Россия. Премьер-лига
Караев: «Мы верили в победу над ЦСКА»
15:27 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев посоветовал «Спартаку» искать спортивного директора на вокзалах
15:25 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев рассказал, почему решил приостановить карьеру
15:15 · Россия. Премьер-лига
Маслов — о борьбе с «Зенитом»: «Семь очков возможно отыграть»
15:12 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, почему Сазонов решил играть не за Россию, а за Грузию 1
Все новости
Рекомендуем