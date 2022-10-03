Орлов похвалил «Ростов» за игру против «Зенита»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу поединка «Зенита» против «Ростова» (3:1) в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги.

«Ростов» оказал «Зениту» очень достойное сопротивление. При счете 1:1 начались «качели». Ребята у Карпина выросли. Он может быть доволен такой игрой. Команда не играла на отбой», - передает слова комментатора «Спорт-экспресс».

Благодаря очередной победе «Зенит» закрепился на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету «сине-бело-голубых» 29 набранных баллов.

«Ростов» с 22 очками опустился на третью строчку.