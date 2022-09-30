​Семак после крупного поражения от «Спартака»: «Это тоже часть профессии»

Наставник «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, каково готовиться к следующим играм после таких матчей, как в четверг.

Напомним, что накануне «Спартак» проиграл в гостях у «Зенита» со счётом 0:3 в игре третьего тура групповой стадии Фонбет Кубка России. Теперь подопечные Сергея Семака готовятся к приёму «Ростова» в рамках одиннадцатого тура Премьер-лиги.

«Это тоже часть профессии - и хорошие матчи бывают, и плохие. Вопрос только в том, насколько быстро мы сможем восстановиться и найти то решение, которое позволит уже следующий матч сыграть так, как мы должны и как нам хочется», - высказался Семак, чьи слова приводятся на страницах официального сайта «Зенита».

Рулевой «Зенита» отметил, что сейчас важно поработать над восстановлением футболистов, которые сыграли в Москве.

Матч «Зенит» - «Ростов» пройдёт в воскресенье, 2 октября.