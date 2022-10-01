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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин: Сергеев может бороться с Соболевым за звание лучшего игрока месяца РПЛ

01 Октября 2022 • 15:44 Комментировать
Зенит
...
Ростов
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Через 23 ч. 32 мин.

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин ответил на вопрос, может ли Иван Сергеев побороться с Александром Соболевым за звание лучшего игрока месяца РПЛ.

«Может! Пусть забивает столько, сколько и Соболев, тогда и будет бороться. И его тогда будут называть лучшим. В том месяце один, в этом другой будет», — цитирует Лепёхина «Спорт День за Днем».

При этом эксперт отметил, для того, чтобы быть лучшим, необходимо регулярно забивать на протяжении нескольких лет, как это делал Александр Кержаков, который действительно был лучшим, потому что забивал очень долго и много.

Напомним, форвард «Спартака» был признан игроком месяца в Российской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Кержаков Константин Лепёхин Александр Соболев Иван Сергеев
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