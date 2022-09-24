Черевченко заявил, сможет ли кто-то составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ

Бывший наставник тульского «Арсенала» Игорь Черевченко высказался о конкуренции в текущем сезоне РПЛ.

«Пока не вижу того, кто может составить конкуренцию «Зениту», — цитирует слова Черевченко Vprognoze.

Санкт-петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 26 набранных очков после десяти матчей. В предстоящем туре «сине-бело-голубые» примут на своем поле «Ростов», встреча пройдет 2 октября, начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени. Напомним, что «Ростов» располагается на второй строчке, набрав 22 зачетных балла.