Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Калачёв: «Ростов» сыграл, как смог»

03 Октября 2022 • 11:38 Комментировать
Зенит
3:1
Ростов
окончен

Легенда «Ростова» Тимофей Калачёв высказался о поражении своей бывшей команды от петербургского «Зенита» в главном матче 11 тура РПЛ.

«Против «Зенита» всем тяжело играть, у них состав лучше. «Ростов» сыграл, как смог. То, что планировали, наверное, не получилось, судя по игре и результату. В Санкт-Петербурге с «Зенитом» тяжело играть на равных», – заявил бывший полузащитник «жёлто-синих» в интервью изданию «РБ Спорт».

Тем не менее Калачёв считает, что такие игры способствуют дальнейшему прогрессу всего коллектива, поэтому, по мнению экс-футболиста, было принято верное решение играть от своих сильных сторон. Также Тимофей отметил, что не считает чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге завершённой.

Напомним, что «Зенит» выиграл со счётом 3:1 и увеличил отрыв от второй строчки до шести баллов. «Ростов» после неудачи в Санкт-Петербурге упал на третье место.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Тимофей Калачёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.10  19:00 Крылья Советов ... Краснодар 2.38 3.70 2.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Октября
12:20 · Россия. Премьер-лига
Масоэро: «Спартак» не ошибется, если купит Майга»
12:16 · Россия. Премьер-лига
Экс-голкипер «Локомотива» Абаев: «Пропустить четыре от «Урала» - это катастрофа»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов — о Промесе: «Забивает голы? Ну, молодец»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой высказался о проблемах московского «Динамо»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Мацуев считает Промеса лучшим легионером в истории «Спартака»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Эммерсон рассказал, в одежде каких брендов ходит Урунов
11:45 · Россия. Премьер-лига
Щетинин: «До второго гола «Ростов» играл с «Зенитом» на равных»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Калачёв: «Ростов» сыграл, как смог»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Краснодар»
11:32 · Россия. Премьер-лига
Эммерсон: «Кумовство есть везде, даже в Дании и Гонконге это было»
11:31 · Россия. Премьер-лига
Эммерсон: «Помазуну хватит навыков, чтобы заменить Акинфеева в ЦСКА»
11:22 · Россия. Премьер-лига
Обляков высказался о ситуации в России
11:15 · Россия. Премьер-лига
Эммерсон: «Урал» расцвёл с приходом Ганчаренко, багажа Шалимова вообще не осталось»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Николсон считает, что Месси помог ему забить за «Спартак»
11:04 · Россия. Премьер-лига
Ребров: «Победы на характере особенно хороши»
Все новости
Рекомендуем