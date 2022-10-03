Калачёв: «Ростов» сыграл, как смог»

Легенда «Ростова» Тимофей Калачёв высказался о поражении своей бывшей команды от петербургского «Зенита» в главном матче 11 тура РПЛ.

«Против «Зенита» всем тяжело играть, у них состав лучше. «Ростов» сыграл, как смог. То, что планировали, наверное, не получилось, судя по игре и результату. В Санкт-Петербурге с «Зенитом» тяжело играть на равных», – заявил бывший полузащитник «жёлто-синих» в интервью изданию «РБ Спорт».

Тем не менее Калачёв считает, что такие игры способствуют дальнейшему прогрессу всего коллектива, поэтому, по мнению экс-футболиста, было принято верное решение играть от своих сильных сторон. Также Тимофей отметил, что не считает чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге завершённой.

Напомним, что «Зенит» выиграл со счётом 3:1 и увеличил отрыв от второй строчки до шести баллов. «Ростов» после неудачи в Санкт-Петербурге упал на третье место.