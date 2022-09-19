Радченко считает, что «Зенит» может проиграть в РПЛ только себе

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о конкуренции за чемпионство в РПЛ.

«Зенит» уже наверняка чемпион? Еще много туров впереди. Если смотреть турнирную таблицу, то разрыв там не очень большой», — цитирует Радченко «Чемпионат».

При этом специалист заявил, что необходимо быть объективным, в текущем сезоне «Зенит» может проиграть только самому себе.

Санкт-петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 26 набранных очков. В следующем туре «сине-бело-голубые» примут на своем поле «Ростов» (22), который занимает вторую строчку.