Михаил Кержаков: Одоевский? Каждый может стать первым номером в «Зените»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о перспективах Даниила Одоевского в стане «сине-бело-голубых».

«Станет ли Одоевский первым номером? Им может стать каждый. Я вспоминаю себя в 19 лет. Тот же Ода по каким-то моментам гораздо сильнее меня в том возрасте», — заявил Кержаков «Чемпионату».

Вратарь считает, если он смог построить какую-то карьеру, то у Одоевского тоже есть такой шанс, но все зависит от характера.

В текущем сезоне 19-летний Одоевский провел пять матчей во всех турнирах, пропустил один мяч и четыре раза отстоял на «ноль». Контракт молодого голкипера с «Зенитом» истекает в 2024 году.