Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Михаил Кержаков: Одоевский? Каждый может стать первым номером в «Зените»

 
23 Сентября 2022 • 14:27 Комментировать
Зенит
...
Ростов
1 1.40 X 4.90 2 7.60
02.10 16:30

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о перспективах Даниила Одоевского в стане «сине-бело-голубых».

«Станет ли Одоевский первым номером? Им может стать каждый. Я вспоминаю себя в 19 лет. Тот же Ода по каким-то моментам гораздо сильнее меня в том возрасте», — заявил Кержаков «Чемпионату».

Вратарь считает, если он смог построить какую-то карьеру, то у Одоевского тоже есть такой шанс, но все зависит от характера.

В текущем сезоне 19-летний Одоевский провел пять матчей во всех турнирах, пропустил один мяч и четыре раза отстоял на «ноль». Контракт молодого голкипера с «Зенитом» истекает в 2024 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Кержаков Даниил Одоевский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Сентября
14:36 · Россия. Премьер-лига
Агент Роши рассказал, останется ли игрок в ЦСКА
14:27 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков: Одоевский? Каждый может стать первым номером в «Зените»
14:18 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков: Мне нравится Абаскаль
14:14 · Россия. Премьер-лига
​Футболист «Зенита» снялся в сериале
13:44 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Торпедо» сравнил уровень футбола в России и в Южной Корее
13:33 · Россия. Премьер-лига
Кайо вернётся в строй к следующему матчу «Краснодара»
12:26 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на желание «Коринтианса» выкупить Юри Алберто
11:29 · Россия. Премьер-лига
Ловрен: «Ливерпуль» должен стать той командой, которой был совсем недавно»
10:52 · Россия. Премьер-лига
«Коринтианс» хочет выкупить форварда «Зенита»
10:43 · Россия. Премьер-лига
Капитан сборной Киргизии раскритиковал легионеров, покинувших Россию 1
10:34 · Россия. Премьер-лига
ЭСК РФС не нашла ошибок в матче «Ростов» – «Крылья Советов» 1
10:25 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков рассказал, что мог завершить карьеру этим летом
09:38 · Россия. Премьер-лига
Кержаков назвал причины рекордного старта «Зенита»
09:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Маричаля: «Николас только приехал. Как он может уехать?»
08:32 · Россия. Премьер-лига
Кержаков: «Спартак» не казался главным конкурентом, не знаю, почему их туда записали»
Все новости
Рекомендуем