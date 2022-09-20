Сергей Балахнин: «Если «Ростов» будет играть на кураже, он включится в гонку за титул»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги выступлений команды Валерия Карпина в первой трети чемпионата России. Напомним, «жёлто-синие» идут на втором месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 очка.

- Ожидали такого старта от «Ростова» или команда забралась высоковато для себя?

- «Если анализировать, то надо смотреть на выступления и других клубов. Взять последний тур. Мы видели матч ЦСКА – «Торпедо». Эти команды находятся на разных полюсах, и по положению в таблице, и по своему уровню. Но лидер проиграл. Поэтому не стоит говорить о том, что кто-то забрался слишком высоко. У нас сейчас любая команда может обыграть любую. Кроме «Зенита». Это всё стёрлось. Кто стабильнее играет, тот и успешен».

- В чём причины такого успешного старта команды?

- «Стабильность в игре, хорошая функциональная подготовка. Во главу становятся именно такие факторы. Сейчас это приносит успех. Но не факт, что через десять туров будет такая же ситуация. Все ведь понимают, что ЦСКА сильнее, «Динамо» тоже. Они всё равно будут подниматься в таблице за счёт большей сыгранности. Есть много факторов, которые будут поднимать лидеров выше, ведь по ряду причин эти команды ещё не набрали свой максимальный ход, а «Ростов» сейчас играет на максимуме».

- То есть та игра, которую сейчас показывают южане – это их потолок?

- «Прибавлять всегда есть куда. Но я говорю об уровне игроков. Он всё равно ограничен».

- Вас удивляет то, как раскрылись в «Ростове» Уткин и Комличенко, от которых отказались другие российские клубы?

- «Конечно, хорошо, когда в командах есть сыгранные связки. Но ребята не нашли себе места в своих основных командах – «Краснодаре» и «Динамо», если говорить объективно. Они проиграли конкуренцию. Оказались не нужны. Это же о чём-то говорит».

- Но «Ростов» играет в вертикальный футбол с обилием подач и ставкой на стандарты. Это идеальные условия для высокого Комличенко и мастера штрафных Уткина.

- «Да, даёт результат. Но со временем это будет уходить, потому что соперники найдут противоядие. И всё меньше будет успешных действий со стандартов. А с игры эти ребята забивают немного, если быть откровенными».

- Кого ещё из игроков «Ростова» вы могли бы отметить на старте сезона?

- «Можно выделить Глебова, который неплохо выглядит. Он цементирует середину поля, подчищает и отрабатывает в обороне. Плюс назвал бы всех игроков обороны. Они играют надежно, но, тем не менее, довольно много пропускают. Для классной команды это не очень хорошо».

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- В состоянии ли ростовчане включиться в золотую гонку?

- «Такие шансы есть, если команда пойдет дальше на кураже. Но понятно, что «южане» слабее. Невооружённым взглядом видно, что уровень футболистов «Зенита» намного выше по игре, исполнительскому мастерству, и по другим компонентам. Тем не менее, шанс есть. Ростовчане организованы, хорошо играют на стандартах. Такие факторы могут помочь».

- А попасть в тройку шансы большие?

- «Есть несколько команд, которые будут на неё претендовать. Семь точно. И любая из них может завоевать медали. Включая «Ростов». Разница будет в очко, в два. Все решится на финише чемпионата».

- Ростовчанам зимой требуется усиление, чтобы укрепить свои позиции?

- «Оно всегда необходимо. Если команда хочет двигаться вперед, то надо поднимать уровень футболистов».