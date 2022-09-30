Кержаков рассказал, о чём он сожалеет

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков поделился историей, о которой сожалеет.

«О чем я сожалею? Ситуация с «Зенитом» в 2006-м году. Мне казалось, что я прав, и меня должны отпустить в «Севилью». Я думал: «Почему они меня не отпускают?», — заявил Кержаков на YouTube-канале Геннадия Орлова.

Экс-игрок отметил, сейчас он понимает, что его правильного тогда убрали в сторону, он и сам бы убрал такого игрока.

Напомним, Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год. Помимо этого, форвард играл за «Севилью» (2007-2008), московское «Динамо» (2008-2009) и швейцарский «Цюрих» (2016).