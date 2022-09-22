Кузяев: Согласен с тем, что «Зенит» фаворит РПЛ

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказался о конкуренции в РПЛ.

«То, что «Зенит» фаворит чемпионата, могу подтвердить. И так многие считают. В этом нет какой-то сенсации», — приводит слова Кузяева «Матч ТВ».

При этом футболист отметил, что он не согласен с теми, кто называют «Зенит» чемпионом уже сейчас, потому что впереди еще 20 матчей, многие пройдут на выезде и с сильными оппонентами, а отрыв от второго места составляет всего лишь четыре очка, поэтому рано говорить о чемпионстве.

В нынешнем сезоне 29-летний Кузяев провел девять матчей, забил два мяча и сделал три результативные передачи во всех турнирах.