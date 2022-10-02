«Зенит» в третий раз поразил ворота «Ростова», забил Кузяев

На 78-й минуте матча 11-го тура Премьер-лиги «Зенит» - «Ростов» интрига, похоже, умерла окончательно. У команды Сергея Семака прошла очередная голевая атака, и счёт стал 3:1 в пользу чемпионов.

Малком разрезающим пасом вывел Далера Кузяева на оперативный простор, и вышедший на замену футболист пробил мимо Сергея Песьякова точно в цель. Ранее голевыми ударами отметились Малком, Николай Комличенко и Вендел.

«Зенит», вероятно, оторвется на шесть очков от второго места, ростовчане будут отставать от лидера на семь пунктов.