Рапопорт: «Зенит» не только должен выиграть чемпионат России, но и установить все рекорды»

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о конкуренции в нынешнем сезоне чемпионата России.

Напомним, после 10 туров «сине-бело-голубые» набрали 26 очков и уверенно возглавляют турнирную таблицу РПЛ. Отрыв от ближайшего преследователя «Ростова» составляет четыре балла.

По мнению Рапопорта московские команды сейчас не способны конкурировать с петербуржцами, поэтому подопечные Сергея Семака должны не только вновь стать чемпионами, но и сделать это очень уверенно.

«Зенит» не только должен выиграть чемпионат России, но и установить все рекорды, вплоть до количества набранных очков и прохода всего турнира без поражений», — цитирует Рапопорта «Спорт уик-уикенд».

Свой следующий матч в рамках РПЛ «Зенит» проведёт 2 октября против «Ростова». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.