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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Иванов: «Зенит» смотрится мощно, вряд ли кто-то сможет им навязать борьбу»

01 Октября 2022 • 08:27 Комментировать
Зенит
...
Ростов
1 1.27 X 5.80 2 10.50
02.10 16:30

Опытный российский хавбек Олег Иванов, который является футболистом казанского «Рубина», поделился мнением о предстоящем поединке между петербургским «Зенитом» и «Ростовом» в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Зенит» смотрится мощно, но к этому все уже привыкли. Вряд ли кто-то сможет им навязать борьбу на дистанции. В одном же конкретном матче случится может всякое», - передает слова полузащитника издание «Известия».

Матч «Зенит» - «Ростов» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева лидируют в таблице, а гости занимают второе место.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Олег Иванов
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