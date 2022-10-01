Иванов: «Зенит» смотрится мощно, вряд ли кто-то сможет им навязать борьбу»

Опытный российский хавбек Олег Иванов, который является футболистом казанского «Рубина», поделился мнением о предстоящем поединке между петербургским «Зенитом» и «Ростовом» в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Зенит» смотрится мощно, но к этому все уже привыкли. Вряд ли кто-то сможет им навязать борьбу на дистанции. В одном же конкретном матче случится может всякое», - передает слова полузащитника издание «Известия».

Матч «Зенит» - «Ростов» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева лидируют в таблице, а гости занимают второе место.