Кавазашвили заявил, что руководство «Локомотива» зря решило взять пример со «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о ситуации в «Локомотиве».

«Мне жалко главного тренера, но руководство РЖД допустило очень большую ошибку, что взяло пример со «Спартака», когда господин Федун постоянно менял тренерский штаб», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

Эксперт считает, что частая смена тренеров негативно влияет на психологическое состояние игроков, поэтому руководству «железнодорожников» необходимо задуматься над этим вопросом.

В текущем сезоне чемпионата России «красно-зеленые» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав девять очков после десяти туров.