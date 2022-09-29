Полузащитник «Орландо Пайретс» Сэм Бонгани в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал назначение Фадлу Давидса на должность помощника главного тренера в «Локомотиве».

Вы работали с Фадлу Давидсом, в том числе, каким он вам запомнился?

«Фадлу сумасшедший профессионал своего дела. Он очень дотошный, внимательный, у него всё под контролем. Главный тренер осуществлял контроль всей тренировки, а его помощники смотрели на детали, что-то подмечали, требовали улучшить. И Фадлу был главным помощником тренера. Я понимаю, зачем его назначили».

Он был важен для Циннбауэра?

«Да, Фадлу был основным помощником и очень много помогал главному тренеру. Они постоянно советовались, для Циннбауэра было очень важно слышать мнение штаба. Сейчас, как я понимаю, у него полностью свой штаб, уверен, что будет легче. Я видел, что у «Локомотива» не всё хорошо».

Вы думаете у тренерского штаба получится выправить ситуацию?

«Я хочу сказать, что «Локомотиву» очень повезло и с Циннбауэром и с Давидсом. У нас в клубе тоже не всё было хорошо, но потом они сумели правильно настроить игроков, мы все привыкли к их требованиям и всё пошло лучше. Надо дать время и доверять им, тогда вы вспомните о том, что я говорил. «Локомотиву» очень повезло с Циннбауэром и Давидсом, они сильные тренеры».