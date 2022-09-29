Изидор рассказал о строгости тренеров «Локомотива»

Французский форвард столичного «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о строгости тренеров клуба Йозефа Циннбауэра и Фадлу Давидса.

«Они очень строгие, но нам это нравится. Нам это нужно, чтобы расти как футболистам и как людям. Мы очень хорошо работаем. Мы довольны», – заявил бывший нападающий «Монако» в интервью изданию «Спорт-Экспресс». Также Вильсон отметил, что крупная победа во встрече Фонбет Кубка России против «Химок» со счётом 5:0 придаст команде необходимую уверенность.

Напомним, что Давидс стал ассистентом главного тренера «железнодорожников» 27 сентября. Фадлу знаком с Йозефом Циннбауэром по работе в «Орландо Пайрэтс» в Южной Африке. «Локомотив» в чемпионате России занимает лишь 12-е место с девятью баллами.

