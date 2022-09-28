Цорн рассказал о ситуации с повестками в «Локомотиве»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на вопрос о том, получал ли кто-то в клубе повестки.

«Приходила ли кому‑то в «Локомотиве» повестка? По моей информации, у нас все пока спокойно. Но я этим в клубе не занимаюсь», — приводит слова Цорна «Матч ТВ».

Сегодня, 28 сентября, «железнодорожники» одержали крупную победу над «Химками» в рамках матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 5:0. Покером отметился бразильский нападающий Педриньо.

В предстоящем матче «Локомотив» примет на своем поле «Урал» в игре 11-го тура РПЛ, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.