Газинский: «Мы играем в атаку»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Урал» обыграл московский «Локомотив» со счетом 4:2, и это была вторая победа уральцев в текущем сезоне, причем первая также была одержана в противостоянии с московским клубом - «Торпедо». Успех «Урала» прокомментировал полузащитник клуба Юрий Газинский, который отметил атакующий игровой стиль своей команды.

- Мы стараемся играть в атаку, нет смысла сидеть в обороне, понимали слабые и сильные стороны «Локомотива», тренерский штаб донес всё, что нужно. Но удаление сыграло свою роль, отсюда и такой результат, - заявил Газинский в эфире телеканала «Матч ТВ».