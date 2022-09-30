Агент рассказал, как проходит адаптация Кузьмичёва в «Локомотиве»

Валериюс Мижигурскис, агент новобранца «Локомотива» Ивана Кузьмичёва, рассказал, как проходит адаптация его клиента в московском клубе.

Напомним, 21-летний защитник перешёл в «Локомотив» в начале текущего месяца из «Урала».

«У Ивана всё хорошо в «Локомотиве», все довольны. Он тренируется и готовится к следующему матчу», — приводит слова агента Metaratings.

В текущем сезоне за «Локомотив» и «Урал» Кузьмичёв провёл в общей сложности девять матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После 10 туров нынешнего розыгрыша РПЛ «красно-зелёные» расположились на 12-й строчке турнирной таблицы с девятью набранными очками в своём активе.