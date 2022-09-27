Смородская о новом назначении в «Локомотиве»: «Это ужасно»

Как мы уже сообщали, в «дружной семье» московского «Локомотива» пополнение, главным помощником главного тренера клуба (простите за каламбур) стал Фадлу Давидс - 41-летний южноафриканец, который будет «подносить патроны» Циннбауэру (а возможно, также заваривать кофе и жарить колбаски).

Новым назначением шокирована Ольга Смородская - бывший президент «Локомотива». Она прокомментировала ситуацию.

- Этого тренера немецкого надо снимать с должности, а не искать ему помощников. Что это такое?! Думаю, что такими темпами они вылетят в Первую лигу. Всё это ужасно, - заявила Смородская в эфире телеканала «Матч ТВ».