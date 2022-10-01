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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин дал прогноз на матч «Локомотив» - «Урал»

01 Октября 2022 • 11:11 Комментировать
Локомотив Москва
2:4
Урал
окончен

В матче 11-го тура чемпионата России московский «Локомотив» на «РЖД Арене» сыграет против екатеринбургского «Урала». Своим мнением по этому поединку поделился экс-игрок «железнодорожников» Дмитрий Булыкин.

«Локомотив» должен закрепить успех, который был в Кубке. Да, «Урал» может доставить трудности, но «Локо» сегодня должен выигрывать с хорошим счетом», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Матч состоится в Москве сегодня, 1 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. По итогам десяти туров «Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Урал» располагается на 15-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал Дмитрий Булыкин
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