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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гуренко: «До зимы никто никого никуда в «Локомотиве» увольнять не будет»

28 Сентября 2022 • 23:28 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
01.10 19:00

В десяти стартовых матчах текущего чемпионата российской Премьер-лиги московский «Локомотив» выиграл лишь две встречи, болельщики клуба неистово требуют голову главного тренера Йозефа Циннбауэра. Но, несмотря на это давление, бывший защитник московской команды Сергей Гуренко не сомневается в том, что немецкий наставник отработает как минимум до зимы.

- Если Циннбауэра не уволили в начале паузы на матчи сборных, то какой смысл делать это сейчас? До зимы точно штаб доработает. Уволить тренера — значит признать свою несостоятельность. В любом случае ставка пока не оправдывается. Обещали, что «Локомотив» будет постоянно прессинговать. А с физикой при Циннбауэре — проблемы…- цитирует слова Гуренко «Плеймейкер24.ru».

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Уралом» - это случится в рамках чемпионата России первого октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Гуренко Йозеф Циннбауэр
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА УРАЛ
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