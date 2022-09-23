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Наумов: «Видно, что потенциал у Циннбауэра очень слабый, нельзя затягивать смену тренера» эксклюзив

 
23 Сентября 2022 • 19:14 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
01.10 19:00

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о положении дел в клубе.

- Вчера Владимир Леонченко вчера сделал несколько заявлений. В частности он сказал, что Циннбауэр останется главным тренером команды на ближайшие матчи. Что об этом думаете? Пауза на сборные - разве не идеальный вариант для смены тренера?

- Чем раньше его сменить, тем меньше хлопот будет у нового главного тренера. Нельзя затягивать эту ситуацию. Ну, сыграет он еще два матча, ну выиграет один, а что толку? Видно же, что потенциал у тренера очень слабый. Его практически нет. Какой смысл затягивать эту процедуру? Никакого.

- Леонченко сам назвал старт команды катастрофичным. Так почему не принимаются серьезные кадровые решения?

- Он там ничего не решает. А те люди, которые решают, если сейчас уберут этих тренеров, то они сами себе подпишут взыскание. Они же принимали этих людей, поэтому должны будут признать свою ошибку. А это не каждому понравится. Отсюда и все затягивание. Но они должны понимать, что это затягивание не даст ничего, кроме ухудшения ситуации.

- То есть, вы не видите перспектив для улучшения ситуации в «Локомотиве»?

 - До тех пор, пока будет работать этот тренерский штаб, я не вижу никаких перспектив. Потому что они не умеют тренировать, не знают российский футбол. Не каждый немец, к сожалению, хороший тренер.

- Томас Цорн на днях заявил, что намерен отработать свой контракт до конца, то есть, до 2024 года. Как считаете, столько он продержится на своем посту?

- Это зависит от руководства «Локомотива»: Плутника и совета директоров. Это же они его назначали. Надо знать, какие у него с ними отношения. Раз он говорит такие вещи, значит, уверен в хорошем к нему отношении совета директоров. И потом, можно поменять тренерский штаб, а спортивного директора оставить.

- Вы видите ошибки в работе Цорна?

- Конечно. Они все на виду. Потрачены огромные деньги, а эти игроки не дают того, чего от них ждали. Трансферы – это очень тонкая вещь. Тут нельзя ошибаться. Потому что это связано с большими финансовыми затратами, которые потом невосполнимы.

- Вас удивляет терпение главы РЖД Олега Белозёрова?

- Думаю, что он доверяет своему вице-президенту Плутнику. Ведь если не доверяешь, зачем назначал? Поэтому и не вмешивается в ситуацию. Видимо, Белозёров не очень любит и знает футбол. До какого времени будет длиться его доверие – непонятно. Если удастся с новым тренерским штабом наладить работу – значит, все будет в порядке. А ели не получится, то Белозёров к этому вернется.

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 - Прошла треть чемпионата – «Локомотив» на расстоянии одного очка от стыковых матчей. Допускаете, что команда может вылететь?

 - Нет. Думаю, что «Локомотив» финиширует в середине таблицы, потому что по составу он очень хорош. У него состав не хуже, чем у «Спартака», «Динамо» или «Сочи». Поэтому я думаю, что даже с таким тренерским штабом команда будет на восьмом-десятом месте.

- Есть мнение, что это самая слабая команда за последние годы. У вас такое же ощущение?

- Да, это так. Не помню настолько слабого «Локомотива». Ни в какие времена. Даже когда команда неудачно выступала. Она слаба тем, что у нее нет игрового почерка и команды. На поле выходят одиннадцать футболистов и все.

- То есть, дело не в футболистах, и не они несут основную ответственность за результат?

- Дело в тренерском штабе. Во-первых, в подготовке к сезону, которая полностью провалена. Команда оказалась просто не готова к чемпионату. Второе – эти наставники просто не могут поставить игру команде, потому что не умеют этого. План на игру подбирается в зависимости от соперника. От этого многое зависит. А они этих соперников в глаза никогда не видели. То есть, перемены на тренерском мостике все равно будут, никуда от этого не деться. Думаю, что в этом году.

Елена Григорьевская

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Локомотив Москва Николай Наумов Йозеф Циннбауэр
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