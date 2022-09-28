Билялетдинов прокомментировал новость о получении повестки в военкомат

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал информацию о получении повестки в военкомат.

Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

«Получил ли повестку в военкомат? Без понятия вообще. Не комментирую ничего», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что экс-футболист получил повестку, несмотря на то, что он никогда не служил в армии, а в самой повестке записаны ошибочные данные.

Напомним, в период своей профессиональной карьеры Билялетдинов выступал за «Локомотив», «Эвертон», «Спартак», «Торпедо» и «Рубин». Игровую карьеру полузащитник завершил в феврале 2019 года.