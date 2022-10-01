Сенников: «Локомотив» должен серьёзно отнестись к «Уралу»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался в преддверии матча 11-го тура РПЛ между «железнодорожниками» и «Уралом».

«Надеюсь, что «Локомотив» против «Урала» сыграет так, как в матче с «Химками» — агрессивно и в атакующем стиле. «Урал» как раз подходящая команда для этого — они играют от обороны», — приводит слова Сенникова «Чемпионат».

Эксперт считает, что «Локомотиву» необходимо выложиться на максимум для достижения положительного результата, потому что екатеринбургский клуб был неплох в матчах с ЦСКА и «Динамо».

Встреча между «железнодорожниками» и «Уралом» состоится сегодня, 1 октября, начало игры запланировано на 19:00 по мск. За прямой текстовой трансляцией можно следить на портале LiveResult.ru.