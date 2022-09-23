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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» рассказали о будущем Циннбауэра

 
23 Сентября 2022 • 07:50 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
01.10 19:00

Футбольный функционер Владимир Леонченко, который занимает пост генерального директора московского «Локомотива», высказался о будущем наставника команды Йозефа Циннбауэра.

«Останется ли Циннбауэр главным тренером? На ближайшие матчи останется. Потому что, если результатов не будет, надо будет принимать решение», - приводит слова руководителя «Матч ТВ».

«Железнодорожники» провально стартовали в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. После десяти проведенных туров московская команда набрала девять баллов и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.

Следующий матч в чемпионате «Локомотив» проведет против «Урала» 1 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владимир Леонченко Йозеф Циннбауэр
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА УРАЛ
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