В «Локомотиве» рассказали о будущем Циннбауэра

Футбольный функционер Владимир Леонченко, который занимает пост генерального директора московского «Локомотива», высказался о будущем наставника команды Йозефа Циннбауэра.

«Останется ли Циннбауэр главным тренером? На ближайшие матчи останется. Потому что, если результатов не будет, надо будет принимать решение», - приводит слова руководителя «Матч ТВ».

«Железнодорожники» провально стартовали в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. После десяти проведенных туров московская команда набрала девять баллов и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.

Следующий матч в чемпионате «Локомотив» проведет против «Урала» 1 октября.