Сёмин недоумевает по поводу новых назначений в «Локомотиве»

Как мы уже сообщали, в «дружной семье» московского «Локомотива» пополнение - помощником главного тренера Йозефа Циннбауэра стал южноафриканец Фадлу Давидс. Ситуацию прокомментировал самый известный тренер в истории московского клуба - Юрий Сёмин. Он считает нелогичными подобные шаги со стороны руководства «железнодорожников».

- Ничего не думаю по этому поводу. Логики во всех этих назначениях я не вижу, - цитирует Сёмина издание «Спорт-экспресс».

В следующем, 11-м туре российского чемпионата московский «Локомотив» сыграет с «Уралом».