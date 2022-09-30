Тикнизян рассказал, как изменился «Локомотив» после ухода Комппера

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что изменилось в московской команде после ухода немецкого тренера Марвина Комппера.

«Мы стали играть более дисциплинировано, рационально. Я не сравниваю тренеров, не говорю, что один хуже другого. Просто у каждого своё видение. Зависит от того, воспринимает ли его команда», — приводит слова Тикнизяна «Спорт-Экспресс».

Напомним, 37-летний Комппер покинул «Локомотив» 5 сентября. С тех пор за тренировочный процесс в московской команде отвечает Йозеф Циннбауэр.

После 10 туров текущего розыгрыша РПЛ «железнодорожники» набрали девять очков и расположились на 12-м месте турнирной таблицы чемпионата России.