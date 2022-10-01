Пименов — об игре «Локомотива»: «Тут даже нечего комментировать»

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов считает, что у «железнодорожников» большие проблемы.

«Тут даже нечего комментировать. Если «Локо» уступает дома «Уралу», когда должны брать три очка, то, конечно же, у команды большие проблемы в игре», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Эксперт считает, что в ближайшее время должны быть приняты какие-то меры, возможно, произойдет смена тренерского штаба, хотя там только взяли нового помощника, поэтому до перерыва могут оставить этот штаб.

«Локомотив» крупно проиграл «Уралу» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:4.