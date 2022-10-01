«Локомотив» впервые в своей истории проиграл четыре матча кряду в российском чемпионате

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Урал» обыграл московский «Локомотив» со счетом 4:2, и это была вторая победа уральцев в текущем сезоне, причем первая также была одержана в противостоянии с московским клубом - «Торпедо». Эта неудача стала уже четвертой кряду для «Локомотива», и, как оказалось, еще никогда ранее команда не проигрывала в четырех матчах чемпионата кряду. Серия началась 4 сентября с проигрыша «Ахмату», затем «Локомотив» уступил в Воронеже, потом было поражение от московского «Спартака» с минимальным счетом, а сейчас крах в домашней игре с «Уралом».