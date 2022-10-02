Белоус: «Не исключаю, что «Локомотив» вылетит или опустится в зону стыков»

В матче 11-го тура чемпионата России московский «Локомотив» на своем поле потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 2:4. Своим мнением по этому результату поделился функционер Юрий Белоус.

«У «Локомотива» позорная ситуация. Такого беспредела давно не было. Не исключаю, что «Локомотив» вылетит или опустится в зону стыковых матчей», - приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

«Железнодорожники» занимают 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре подопечные Йонаса Циннбауэра на выезде встретятся с «Сочи». Поединок состоится в субботу, 8 октября.