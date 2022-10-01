Циннбауэр: «Удаление выбило нас из колеи»

В матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Урал» обыграл московский «Локомотив» со счетом 4:2, и это была вторая победа уральцев в текущем сезоне, причем первая также была одержана в противостоянии с московским клубом - «Торпедо».

Неудачу «Локомотива» прокомментировал немецкий наставник московского клуба Йозеф Циннбауэр, который посетовал на удаление, испортившее игру.

- Сегодня очень плохой день для команды. Сегодня не только результат плохой, но и выступление команды в целом. Удаление игрока выбило нас из игрового ритма, - цитирует слова Циннбауэра издание «Спорт-Экспресс».