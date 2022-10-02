Защитник «Локомотива» Живоглядов прокомментировал поражение от «Урала»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов прокомментировал поражение «железнодорожников» в матче 11-го тура РПЛ от «Урала» (2:4).

По мнению 28-летнего футболиста, «красно-зелёные» должны были обыгрывать екатеринбургскую команду на своём поле.

«Тяжело что-то говорить. Конечно, надо исправлять ситуацию, в которой мы оказались. Завтра тренировка — будем разбираться. Тренер скажет, что и как», — цитирует Живоглядова «Чемпионат».

После 11 проведённых матчей на счету «Локомотива» всего лишь девять набранных очков. «Железнодорожники» расположились на 12-м месте в турнирной таблице российского чемпионата — отрыв от зоны стыковых матчей составляет один балл.