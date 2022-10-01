Генич считает, что «Локомотив» обыграет «Урал»

В одиннадцатом туре российского чемпионата московский «Локомотив» примет дома «Урал», после первой трети чемпионата на счету «железнодорожников» лишь две победы, но известный телекомментатор Константин Генич считает, что в субботу команда выиграет в третий раз в этом сезоне. «Урал» - один из аутсайдеров чемпионата, выигравший лишь один матч.

- Думаю, «Локомотив» должен обыгрывать «Урал». Как бы смешно ни звучало, но встречаются команды, которые ведут сейчас борьбу за непопадание в зону стыков, за выживание. «Локомотиву» надо выигрывать, он играет дома, - цитирует слова Генича «Рейтинг Букмекеров».