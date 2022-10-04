Габулов: «Приходит в голову мысль, что «Локомотив» уничтожается намеренно»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Урала» (2:4) в матче 11-го тура РПЛ.

Габулов посочувствовал 18-летнему голкиперу «железнодорожников» Даниилу Худякову.

«В первую очередь хочется сказать, что вратарю всегда тяжело играть, когда твоя команда абсолютно не организована и не прилагает никаких усилий, чтобы переломить ход встречи. Бездарный матч «железнодорожников» при оборонительных действиях! Непонятно вообще, что происходит с клубом. Даже приходит в голову мысль, что «Локомотив» уничтожается намеренно», — цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что неудача в игре с «Уралом» стала для «Локомотива» четвёртой подряд в Премьер-лиге. После 11 туров «красно-зелёные» набрали лишь девять очков, расположившись на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.