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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Габулов: «Приходит в голову мысль, что «Локомотив» уничтожается намеренно»

04 Октября 2022 • 10:37 Комментировать
Локомотив Москва
2:4
Урал
окончен

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Урала» (2:4) в матче 11-го тура РПЛ.

Габулов посочувствовал 18-летнему голкиперу «железнодорожников» Даниилу Худякову.

«В первую очередь хочется сказать, что вратарю всегда тяжело играть, когда твоя команда абсолютно не организована и не прилагает никаких усилий, чтобы переломить ход встречи. Бездарный матч «железнодорожников» при оборонительных действиях! Непонятно вообще, что происходит с клубом. Даже приходит в голову мысль, что «Локомотив» уничтожается намеренно», — цитирует Габулова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что неудача в игре с «Уралом» стала для «Локомотива» четвёртой подряд в Премьер-лиге. После 11 туров «красно-зелёные» набрали лишь девять очков, расположившись на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал Владимир Габулов Даниил Худяков
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