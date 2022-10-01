Бубнов назвал точный счёт матча «Локомотив» - «Урал»

Футбольный аналитик Александр Бубнов поделился своим мнением относительно предстоящего поединка московского «Локомотива» с екатеринбургским «Уралом» в рамках 11-го тура Премьер-лиги.

«1:0. «Локо» находится слишком низко и приложит все усилия, чтобы выбраться из этого болота. «Уралу» не хватит класса, хотя дать бой парни Ганчаренко постараются», - цитирует Бубнова Sportbox.

«Железнодорожники» примут «Урал» на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 1 октября, начало – 19:00 по мск.

В преддверии матча «Локомотив» занимает 12-е место в Премьер-лиге, а гости располагаются на 15-й позиции.