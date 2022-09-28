Гилерме: Я пока не готов выйти на поле

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме поделился информацией о своём состоянии здоровья.

«Врачи говорят, что могу выйти на поле уже? Не знаю. Я пока не готов», — цитирует слова Гилерме «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 36-летний голкипер принял участие в одном матче Фонбет Кубка России, в котором провел на поле 32 минуты и был заменен из-за травмы.

Действующий трудовой договор Гилерме с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2024 года.

«Железнодорожники» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе девять набранных очков после десяти туров.