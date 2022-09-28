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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гилерме: Я пока не готов выйти на поле

28 Сентября 2022 • 20:18 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
01.10 19:00

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме поделился информацией о своём состоянии здоровья.

«Врачи говорят, что могу выйти на поле уже? Не знаю. Я пока не готов», — цитирует слова Гилерме «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 36-летний голкипер принял участие в одном матче Фонбет Кубка России, в котором провел на поле 32 минуты и был заменен из-за травмы.

Действующий трудовой договор Гилерме с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2024 года.

«Железнодорожники» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе девять набранных очков после десяти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гилерме
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА УРАЛ
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