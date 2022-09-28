Циннбауэр отказался мотивировать приглашение южноафриканского помощника

Как мы уже сообщали, наставник московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр обзавелся помощником, и он с удовольствием описал Фадлу Давидса - 41-летнего специалиста, с которым он в недавнем прошлом работал в Южной Африке.

Однако когда немецкому наставнику задали вопрос, а зачем, собственно, ему потребовался помощник и оправдается ли это приглашение возросшими результатами команды, он наотрез отказался отвечать на вопрос.

- Я не хотел бы комментировать назначение в тренерский штаб. Это внутренние дела команды, - заявил немецкий наставник московского клуба в эфире телеканала «Матч ТВ».