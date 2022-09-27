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В московском «Локомотиве» - новый южноафриканский помощник главного тренера

27 Сентября 2022 • 20:29 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
01.10 19:00

Руководство московского «Локомотива» своеобразно ответило на запросы болельщиков о смене тренерского штаба с увольнением Йозефа Циннбауэра. Вместо этого там пригласили немецкому специалисту помощника из Южной Африки.

Пресс-служба «Локомотива» объявила о том, что 41-летний Фадлурагман Давидс стал помощником Циннбауэра, с которым он работал несколько лет тому назад в Южной Африке.

Соответственно, сейчас именно по инициативе Циннбауэра Давидс появился в «Локомотиве», и это означает лишь одно - об увольнении Циннбауэра никто сейчас в руководстве даже и не думает, наоборот, ему позволяют усиливать свои позиции и свой штаб.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Йозеф Циннбауэр Фадлу Давидс
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА УРАЛ
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