«Локомотив» принял решение по главному тренеру после унижения от «Урала»

Немецкий специалист Йозеф Циннбауэр останется на посту главного тренера московского «Локомотива», несмотря на провал во вчерашнем матче с екатеринбургским «Уралом». Столичный клуб при своих болельщиках потерпел поражение со счетом 2:4.

Как стало известно журналистам «Спорт-экспресса», руководство клуба пока не планирует увольнять наставника. Циннбауэр продолжит руководить командой в ближайшем будущем.

«Локомотив» провально выступает в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. По итогам 11 туров столичная команда набрала девять баллов и занимает непривычное для себя 12-е место в таблице.